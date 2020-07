Defensie draagt lichamen Christine en Erwin over aan families

2 Gedeeld

Lichamen komen aan op Hato, vrijdagmiddag en gaan daarna naar Nederland

De lichamen van vlieger Christine Martens en tactisch coördinator Erwin Warnies zijn door Defensie overgedragen aan de families. Dat gebeurde met militair ceremonieel op Vliegbasis Eindhoven.

Collega’s droegen de met de Nederlandse vlag gedrapeerde kisten op de schouders vanaf het KDC-10-transportvliegtuig. Dat landde rond 13.00 uur op Nederlandse bodem. Militairen van marine en luchtmacht vormden een erehaag.

De luitenants ter zee der 2e klasse oudste categorie kwamen afgelopen zondag om het leven toen de NH90-maritieme gevechtshelikopter waarin ze zaten in de Caribische Zee stortte. De 2 bemanningsleden die de crash overleefden, begeleidden hun omgekomen collega’s naar Nederland.

Professionele en dierbare collega’s

Minister Ank Bijleveld-Schouten was bij de ceremonie op Eindhoven: “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Wij zijn allemaal diep geraakt en leven intens mee met de naaste families, vrienden en collega’s en zullen hen steunen en helpen waar mogelijk. Defensie heeft 2 toegewijde, professionele en dierbare collega’s verloren. Christine Martens en Erwin Warnies hebben zich altijd met hart en ziel ingezet voor de veiligheid van andere mensen”, aldus de minister.

Ook staatssecretaris Barbara Visser, Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en de commandanten van marine en luchtmacht, vice-admiraal Rob Kramer en luitenant-generaal Dennis Luyt, steunden de nabestaanden met hun aanwezigheid.