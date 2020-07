Defensie probeert gecrashte heli te bergen

12 Gedeeld

Foto – Defensie

Oranjestad – Defensie probeert de gecrashte helikopter bij Aruba te bergen voordat het toestel zinkt. De NH90 drijft op zijn kop in zee, maar dat kan niet heel lang doorgaan, zegt Boudewijn Boots, directeur Operatiën bij het ministerie.

Behoud van de heli is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash waarbij twee van de vier bemanningsleden omkwamen. De crash gebeurde na een patrouille in de buurt van Zr. Ms. Groningen, het schip waarop de NH90 was gestationeerd. Daardoor was een reddingsteam snel ter plaatse.

Het ongeval is vanaf het marineschip gezien. De lichamen van de slachtoffers en beide andere bemanningsleden zijn overgebracht naar het marineschip Groningen. Er wordt geprobeerd ze zo snel mogelijk naar Nederland te brengen.

