Een delegatie van Ajax is op Curaçao om binnen het partnership de samenwerking te versterken. Gisteren is onder meer gesproken met minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina.

Het bezoek stond eerder in het jaar gepland maar heeft, in verband met de wereldwijde COVID-19 pandemie, nu pas plaats kunnen vinden.

Curaçao is sinds begin dit jaar prominent te zien op de mouw van het Ajax shirt en bereikt met uitingen rond de wedstrijden via de televisie en andere kanalen van Ajax de miljoenen Ajax-fans in Nederland en over de hele wereld.

“Door het uitbreken van de COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan voor het toerisme, is het belangrijker dan ooit om goed zichtbaar te zijn”, zegt Martina. “We willen zoveel mogelijk mensen erop te wijzen dat Curaçao een van de weinige zonbestemmingen is waar reizigers, onder voorwaarden, welkom zijn.”