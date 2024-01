Desi Bouterse onvindbaar

PARAMARIBO – Desi Bouterse, voormalig legerleider en president van Suriname, is niet verschenen bij de Santo Boma gevangenis in Paramaribo, waar hij zich moest melden. Dit werd bevestigd door zijn vrouw, Ingrid Bouterse-Waldring, in een gesprek met NOS-correspondent Nina Jurna. Volgens haar gaat Bouterse zich ook niet melden en is zijn verblijfplaats onbekend.

Bouterse werd in december definitief veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982. Van de vier medeveroordeelden hebben drie zich wel gemeld bij de gevangenis.

De NDP, de politieke partij van Bouterse, riep partijleden op om vandaag hun steun te betuigen bij het huis van de oud-legerleider. Hierop kwamen ongeveer honderd aanhangers af, alsook diverse partijleiders.

Revolutionair

Partijprominent Ramon Abrahams gaf een toespraak, waarin hij benadrukte dat Bouterse zich niet zal melden. “Bouterse is goed waar hij is,” zei Abrahams, verwijzend naar Bouterse als “een echte revolutionair” die zich niet zal laten vernederen.

Tot nu toe blijft de situatie in Paramaribo rustig, ondanks dat de politie rekening hield met mogelijke onrust. Het is nog onduidelijk welke stappen het Openbaar Ministerie zal ondernemen nu Bouterse niet is verschenen.

Een eerder verzoekschrift van Bouterse’s advocaten om de uitvoering van het vonnis te stoppen, werd door het Surinaamse Openbaar Ministerie afgewezen. Dit verzoek was gebaseerd op de gewijzigde amnestiewet van 2012.

De Decembermoorden, waarbij vijftien tegenstanders van het militaire regime van Bouterse gemarteld en vermoord werden, blijven een donkere bladzijde in de geschiedenis van Suriname. Met de verkiezingen in mei volgend jaar, zou de NDP van Bouterse mogelijk een coalitiepartner kunnen worden, wat kan leiden tot een verzoek om gratie voor Bouterse.