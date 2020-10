Dode na politieachtervolging was aan het feveren

Screenshot Extra

Willemstad – De jongen die gisteren om het leven kwam bij een politieachtervolging was even daarvoor aan het feveren bij Porto Blanku in Fuik.

Toen de politie ter plaatste kwam ging hij er samen met een vriend vandoor. Op de kaminda José Liberia in de wijk Montaña Rey ging het mis en vlogen de twee uit de bocht.

De politie heeft inmiddels de naam van het dodelijke slachtoffer vrijgegeven. Het gaat om de 24-jarige Reynaldo Ustasia, geboren op Curaçao.

Zijn vriend is met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Ustasia is het achtste dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.

