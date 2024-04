Evenementen Dr. Mariel Buqué spreekt op SHE Leads Conference in Curaçao Redactie 18-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op vrijdag 31 mei 2024 spreekt dr. Mariel Buqué tijdens de derde editie van de SHE Leads Conference in Curaçao. Buqué, geboren in Santo Domingo en opgegroeid in de Verenigde Staten, is auteur van het boek Break the Cycle en een gerespecteerd psycholoog gespecialiseerd in trauma en intergenerationele overdracht van trauma’s.

Buqué’s benadering richt zich op het doorbreken van de cyclus van trauma’s die van generatie op generatie worden doorgegeven. Zij zal tijdens haar presentatie op de conferentie dieper ingaan op de effecten van trauma op individueel functioneren, zowel in persoonlijke als professionele contexten, en specifiek als vrouw, professional en leider.

De SHE Leads Conference is een platform gericht op de groei, transformatie, verbinding en uitwisseling onder vrouwelijke leiders. Het evenement wordt georganiseerd door Silvetty de la Paz van Nostra Growth, die zich inzet voor de ontwikkeling en groei van vrouwelijke leiders. Dit jaar’s conferentie heeft als thema ‘Conscious Leadership’ en vindt plaats in het Curaçao Marriott Beach Resort.