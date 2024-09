Weer en klimaat Drie actieve weersystemen in de Caribisch/Atlantische regio Redactie 26-09-2024 - 2 minuten leestijd

MIAMI – Het orkaanseizoen is op gang gekomen met drie actieve weersystemen in de Atlantische regio, waarvan orkaan Helene het meest opvalt. Wat bijzonder is aan deze orkaan, is dat deze zich niet zoals gebruikelijk heeft gevormd vanaf de westkust van Afrika, maar verrassend genoeg in de Caribische Zee, vlak voor de kust van Mexico bij Cancun.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen in 61 van de 67 districten van de staat, en inwoners in de risicogebieden worden aangespoord om evacuatieopdrachten op te volgen.

Orkaan Helene, momenteel een orkaan van categorie 2, raast met windsnelheden van ongeveer 160 km/u richting de westkust van Florida. Verwacht wordt dat de orkaan tegen vanavond aan land zal komen in het Big Bend-gebied van Florida, met de mogelijkheid om uit te groeien tot een categorie 3 orkaan. Dit betekent dat de storm aanzienlijke schade kan veroorzaken, met verwoestende gevolgen voor de regio.

Om 11 uur ’s ochtends lokale tijd bevond Helene zich ongeveer 400 kilometer ten zuidwesten van Tampa, terwijl ze zich met een snelheid van 22 km/u naar het noordoosten bewoog. Er is een stormvloedwaarschuwing afgegeven voor bijna de gehele westkust van Florida. In sommige gebieden kan het waterpeil stijgen tot wel zes meter, wat volgens de autoriteiten “onoverleefbaar” zou kunnen zijn.

Twee andere systemen

Naast Helene zijn er nog twee andere actieve systemen in de Atlantische regio. Tropische storm Isaac beweegt zich momenteel over het centrale deel van de subtropische Atlantische Oceaan, terwijl een derde systeem, dat zich ten westen van de Kaapverdische Eilanden bevindt, snel aan kracht wint.

Dit laatste systeem heeft volgens meteorologen een kans van 80 procent om zich binnen 48 uur tot een tropische depressie te ontwikkelen, en die kans stijgt tot 90 procent in de komende zeven dagen. Verwacht wordt dat dit systeem naar het westen zal bewegen en vervolgens noordwaarts draait tegen het einde van de week.

