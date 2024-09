Onderwijs Driekwart afgestudeerden UoC is vrouw Dick Drayer 26-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vrouwen leveren uitstekende prestaties op universitair niveau, zo blijkt uit de cijfers van de University of Curaçao (UoC). Volgens de beschikbare gegevens is 74 procent van de afgestudeerden, vrouw. Een trend die de afgelopen jaren consistent is gebleven.

In 2024 haalden 182 vrouwen hun diploma, tegenover 58 mannen. Volgens de UoC spelen zowel sociale als culturele factoren een rol in deze, wat zij noemt: ‘genderkloof’.

Nicole Trinidad, communicatie- en public relations-medewerker van de UoC, lichtte de positie van de universiteit toe. Ze legt uit dat een van de oorzaken te vinden is in de manier waarop jongens en meisjes worden opgevoed in de gemeenschap.

Er heerst een diepe verwachting dat jongens sneller economisch actief moeten worden en vroeg aan het werk gaan, terwijl meisjes meer worden gestimuleerd om te studeren en later onafhankelijk te worden.

Prioriteit

In Curaçao verlaten veel jongens relatief vroeg de school om te gaan werken, vaak in banen waarvoor weinig opleiding nodig is. Studeren wordt voor hen niet als prioriteit gezien.

Trinidad verwijst ook naar een studie, getiteld The Boy Problem, die in samenwerking met UNESCO en het Ministerie van Onderwijs van Curaçao werd uitgevoerd.

Dit onderzoek richtte zich op de vraag waarom jongens niet alleen in Curaçao, maar ook op andere eilanden van de Antillen, achterblijven in het onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat er in veel gezinnen op Curaçao van jongens wordt verwacht dat zij bijdragen aan de gezinsuitgaven. Dit leidt vaak tot een vroegtijdig schoolverlaten, wat ten koste gaat van hun academische prestaties.

Associate degrees

De UoC erkent dit probleem en probeert jongens meer te stimuleren om door te studeren. In samenwerking met andere universiteiten in Nederland onderzoekt de UoC nieuwe onderwijsvormen, zoals de introductie van associate degrees. Dit biedt jongeren op een lager niveau toegang tot hoger onderwijs en vergemakkelijkt zo de overgang voor jongens.

Er wordt ook gesproken over het aanbieden van meer faciliteiten voor mannelijke studenten die kiezen voor een studie als docent. Dit moet het aantal mannelijke leerkrachten in het onderwijs verhogen, wat ook bijdraagt aan het verkleinen van de genderkloof in het onderwijs.

