Duizenden op Curaçao in de rij om voedsel

Otrobanda, Willemstad

Op Curaçao stonden dit weekend lange rijen mensen in de rij voor een voedselpakket. Zeker 16.000 mensen hebben hun werk verloren door de coronamaatregelen van de overheid.

Het eiland zit sinds 13 maart op slot en sinds 29 maart mogen ook de inwoners van het eiland nauwelijks nog de deur uit.

De Voedselbank die in samenwerking met de overheid voedselpakketten uitdeelt zegt dat er meer dan 50.000 mensen afhankelijk zijn van een of andere vorm van hulp.

Dat gaat niet overal goed. Veel privé initiatieven springen in omdat de overheid niet iedere hulpbehoevende in zicht heeft.

Op Facebook klagen mensen dat ze dagen moeten wachten op eten en niet weten wanneer ze dat krijgen. Telefoonnummers worden niet opgenomen is de meest gehoorde klacht.

Voedselhulp via Jason Vic

Een van die privé initiatieven komt van Jason Vic. Hij is al een maand op pad om in de wijken te zien wie er geen eten heeft. De route breidt wekenlijks uit, want hij krijgt steeds weer nieuwe verzoeken.

De nieuwe aanwas zijn mensen die zich aangemeld hebben voor Voedselbank of het ministerie van Sociale Ontwikkeling, maar na tien dagen nog niks gehoord hebben en honger hebben.

Ook melden zich mensen die geen sedula hebben, een voorwaarde voor voedselhulp via de overheid. Jason Vic, net als veel andere particulieren stellen geen eisen en vinden dat honger niet is gebonden aan sedula.

In zijn hulpgroep zitten mensen die niet kunnen lezen en schrijven, of geen internet hebben. Voor hen is het lastig om zich te registreren.

Versoepeling

De overheid versoepelt al wel een aantal maatregelen, zodat de inwoners iets meer bewegingsruimte hebben, maar zolang er geen vliegtuigen mogen landen en vertrekken, ligt de toeristische sector op z’n gat en zorgt voor tienduizenden werklozen.

Nederland heeft 16,5 miljoen euro aan onder andere voedselhulp toegezegd, maar dat moet wel over alle zes voormalige Antilliaanse eilanden verdeeld worden.

Voedselpakket van Jason Vic