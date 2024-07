Sport Eerste All-Star Selectie voor Jurickson Profar Redactie 04-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Jurickson Profar is voor het eerst geselecteerd als All-Star. De Curaçaoënaar heeft zichzelf gevestigd als een van de beste slagmannen in de Major League en is bovendien een belangrijke aanvallende kracht van de San Diego Padres. Gisteren werd Profar gekozen als de startende left fielder voor de National League in de All-Star Game 2024, die plaatsvindt in Texas.

Bijna twaalf jaar zijn verstreken sinds Profar op negentienjarige leeftijd zijn Major League-debuut maakte voor de Rangers, toen hij een van de beste prospects in honkbal was. Hij sloeg een homerun in zijn eerste grote competitie op 2 september 2012 in Cleveland, maar blessures doorkruisten een veelbelovende carrière.

De in Curaçao geboren speler kwam na zijn beste seizoen in 2018 terug bij Texas, waarna hij de overstap maakte naar de Oakland Athletics. Een jaar later stuurden de A’s hem naar San Diego, en nu is hij bezig aan zijn tweede periode bij de Padres, waar hij .314 slaat, bijna 70 punten hoger dan zijn carrièregemiddelde.

Met elf homeruns heeft Profar de kans om zijn persoonlijke record van twintig te evenaren, wat hij behaalde in twee opeenvolgende seizoenen — zijn laatste bij de Rangers en zijn enige seizoen bij de A’s in 2019.

“Het wordt heel, heel bijzonder, vooral omdat ik hier nooit echt de kans heb gekregen om te spelen,” zei Profar. “Ik raakte geblesseerd, miste twee jaar honkbal. En toen ik terugkwam, speelde ik niet veel.”

Jurickson Profar voegt zich met zijn verkiezing bij Andruw Jones, Jair Jurrjens, Kenley Jansen, Jonathan Schoop en Ozhaino Albies als deelnemers aan een Major League All-Star Game.

De wedstrijd met alle sterren van de Major League vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 juli om 20.00 uur in Globe Life Field.