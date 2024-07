Algemeen Eerste lesbische koppel is op Curaçao in ondertrouw gegaan Redactie 13-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Direct na de uitspraak van de Hoge Raad is het eerste lesbische koppel in ondertrouw gegaan bij Kranshi, het bevolkingsregister van Curaçao. Ruthline Haddocks, de directeur van de Burgerlijke Stand, liet aan Antilliaans Dagblad weten dat Kranshi er helemaal klaar voor is.

“De software die wij gebruiken komt uit Nederland. Maar het gedeelte over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht was afgeschermd,” aldus Haddocks. “In aanloop naar de uitspraak hebben we al afspraken gemaakt met de leverancier en inmiddels is, conform het vonnis, deze beperking uit het systeem verwijderd.”

De juridische strijd om de exclusiviteit van het huwelijk voor heterostellen op te heffen begon vier jaar geleden toen een Danique Marquez en Melinda Angel zich aanmeldde bij Kranshi om te trouwen en werden geweigerd op grond van de Curaçaose wetgeving. Het burgerlijk wetboek stelt dat een huwelijk alleen kon plaatsvinden tussen twee personen van verschillend geslacht.

Het stel spande met steun van Human Rights Caribbean een rechtszaak aan en won die. Maar de regering ging in beroep. Ook in hoger beroep werd het stel in het gelijk gesteld, waarna de zaak op verzoek van de regering Pisas naar de Hoge Raad werd gebracht, die gister het eerdere vonnis van het Hof in Willemstad bevestigde.

Weigerambtenaren

Volgens Haddocks is het Nederlandse begrip ‘weigerambtenaar’ op Curaçao geen begrip. Een ambtenaar die vanwege gewetensbezwaren weigert huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen te voltrekken is niet bekend.

Ze vertelt dat er ongetwijfeld enkele ambtenaren zullen zijn die moeite hebben met het opheffen van de exclusiviteit die heterokoppels hebben om te trouwen, maar de tijd zal leren hoe dit zich ontwikkelt. “We hebben in ieder geval voldoende ambtenaren die deze huwelijken kunnen voltrekken,” aldus de directeur.

