Eerste summerschool Papiamentu op Bonaire een succes

KRALENDIJK – Dit jaar heeft de Stichting Lezen en Schrijven, in overleg met Fundashon Lesa ta Dushi en Akademia Papiamentu, voor de eerste keer een summerschool georganiseerd om te oefenen met de taal op Bonaire.

Het lezen en schrijven is voor vele leerlingen nog moeilijk. De summerschool was 2 weken lang te volgen in de zomervakantie. 18 deelnemers hebben uiteindelijk een certificaat ontvangen.

