Eilanden overleggen woensdag in Den Haag over steun Nederland

Den Haag – Het ondersteuningspakket van de regering Rhuggenaath wordt woensdag besproken in Den Haag. Dan hebben alle premiers van de landen in het Koninkrijk overleg via videoconference.



Curaçao heeft om bijna 800 miljoen gulden steun gevraagd. Een besluit wordt pas donderdag verwacht in de Rijksministerraad vergadering. Dat is één dag eerder dan gepland vanwege Goede Vrijdag.