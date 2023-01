Euro stijgt naar hoogste niveau sinds april 2022

WILLEMSTAD – De euro is vandaag gestegen tot het hoogste niveau sinds april 2022 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Voor Aruba en Curaçao betekent een hogere eurokoers dat een vakantie naar Europa duurder zal uitvallen.

Goederen en diensten afkomstig uit die landen worden in principe duurder. Wie euro’s verdient op de eilanden, gaat iets meer verdienen bij het omwisselen in Antilliaanse guldens. Op dit moment, maandagochtend, is de koers 1,95 gulden voor een euro.

De Antilliaanse gulden is sinds 1971 gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen een vaste koers van één dollar is 1,79 gulden. Dat houdt in dat dee gulden en ook de Arubaanse Florin exact dezelfde koersfluctuaties vertonen ten opzichte van de euro als de Amerikaanse dollar.

De euro, die vorig jaar nog enige tijd minder waard was dan de dollar, zit in de lift door de verwachting dat de rente in de eurozone met stevige stappen verder zal worden verhoogd.

Vandaag steeg de euro tot ruim boven de 1,09 dollar. Verschillende kopstukken van de Europese Centrale Bank hebben de afgelopen dagen aangegeven dat de rente de komende maanden verder wordt opgeschroefd om de hoge inflatie te beteugelen.

Voor de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 stond de euro nog op ruim 1,14 dollar. Daarna zakte de munt gestaag in waarde. In juli vorig jaar was de euro voor het eerst in twintig jaar minder waard dan de dollar. Dat kwam vooral door de vrees voor een recessie in het eurogebied en door de hogere rentestanden in de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve in 2022 eerder was begonnen met renteverhogingen dan de Europese Centrale Bank.

De dollar werd daardoor aantrekkelijker en steeg in waarde. Eind september bereikte de euro een dieptepunt op ongeveer 0,95 dollar.

Inmiddels is de vrees voor een hevige recessie in de eurozone afgenomen en wordt hooguit gerekend op een milde economische neergang. Ook wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente de komende tijd minder agressief zal gaan verhogen, waardoor de dollar onder druk staat en daarmee ook de Antilliaanse gulden.