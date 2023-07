Èxtra is met team van vier collega’s op het Zomercarnaval in Rotterdam

ROTTERDAM – Rotterdam bruist van het leven, en waar er leven is, moet de Curaçaose ochtendkrant Èxtra zijn. Een team van vier collega’s is naar Nederland gestuurd om de evenementen tijdens de afsluitende week van het Zomercarnaval 2023 in Rotterdam te verslaan.

Gisteren, vrijdag, was de Battle of Drums in Rotterdam. Het feest begon om 12.00 uur ’s middags met muziek, lekker eten en later op de middag optredens van verschillende artiesten op het hoofdpodium en de strijd tussen verschillende brassbands uit Nederland.

Rilley, Ruseño en de twee presentatoren Iva Coran en Tony Castro legden de sfeer op straat vast met verschillende reportages.

Vier luxe restaurants

Het team van Èxtra bezocht ook Justin Niessen, eigenaar van Just Rotterdam & Mondi Group. Justin vertelde over zijn passie voor koken, die al begon toen hij op Curaçao woonde en graag de keuken in dook.

Koken was voor hem een uiting van vrijheid. Na zijn tijd bij Zanzibar op Curaçao, waar hij in verschillende functies werkte, waaronder barman en chef-kok, besloot hij naar Nederland te gaan om een hotelschool te volgen. Tijdens zijn studie begon hij tijdens het Zomercarnaval eten en soep te verkopen.

Na zijn opleiding ging hij voor master chef-kok en slaagde met succes. Hij wilde nu graag werken in een hoogwaardig restaurant om zijn vaardigheden verder te ontwikkelen. Justin studeerde ook economie en merkte op dat er op dat moment geen hoogwaardige Creoolse restaurants in Nederland waren. Hij besloot dit gat te vullen en zich te richten op het serveren van hoogwaardige Creoolse gerechten.

Zo opende hij zijn eerste restaurant in Rotterdam genaamd Restaurant Just, dat inmiddels talloze prijzen heeft gewonnen en op verschillende gelegenheden als nummer één is uitgeroepen.