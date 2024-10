Evenementen Finale Miss Curaçao Holland op 1 december Dick Drayer 19-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Éxtra

WILLEMSTAD – Het Miss Curaçao Holland-verkiezingstraject is in volle gang, met de finale gepland op 1 december. Volgens Joel Villarreal, die de begeleiding van de deelnemers op zich heeft genomen, verlopen de voorbereidingen voorspoedig. Hij zegt dat tegen de Èxtra. De zeven officiële kandidaten zijn inmiddels geïnstalleerd, en diverse voorrondes, zoals Miss Persoonlijkheid, Miss Speech en Best Look, zijn al achter de rug.

Villarreal benadrukt dat de kandidaten intensief worden getraind in communicatie en deelnemen aan workshops om hun emotionele en culturele ontwikkeling te bevorderen. Het doel van de verkiezing is om de geschiedenis van Curaçao door te geven aan de jonge deelnemers die in Nederland wonen. “De sfeer is geweldig,” aldus Villarreal.

De finale vindt plaats in Theater Zuidplein.

0