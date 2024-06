Evenementen Foto-expositie ‘Tall Ships’ in Maritiem Museum Curaçao Redactie 17-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen vrijdag opende het Maritiem Historisch Museum Curaçao de foto-expositie ‘Tall Ships’. Deze tentoonstelling is gewijd aan het werk van fotograaf Robert Cijntje.

Robert ‘Robby’ Cijntje, geboren op Curaçao op 10 juli 1952, groeide op in het vissersdorp Simpson Bay op Sint-Maarten. Op twaalfjarige leeftijd leerde hij omgaan met traditionele zeilvissersboten en vissen op de open zee. Nadat hij in 1984 terugkeerde naar Sint-Maarten, werd hij kapitein van een Big Game Sports Fishing-boot en nam hij deel aan vele internationale toernooien in het Caribisch gebied.

Op 56-jarige leeftijd besloot Cijntje terug naar school te gaan en studeerde hij af aan de Fotovakschool in Nederland als professioneel fotograaf, gespecialiseerd in sport en actie. Deze achtergrond komt duidelijk naar voren in zijn werk, dat nu te zien is in het Maritiem Historisch Museum Curaçao.

De tentoonstelling in het Maritiem Historisch Museum Curaçao op Scharloo is geopend van 15 juni tot en met 16 augustus.