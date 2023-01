Gabriëla Dos Santos onthaald op luchthaven Curaçao

WILLEMSTAD – Gabriëla dos Santos is gisteren groots onthaald op de luchthaven van Curaçao. Geen officieel onthaal vanwege het late tijdstip waarop de vlucht uit Miami aankwam, maar wel een bijzondere vanwege een even bijzondere prestatie tijdens de miss Universe verkiezing in New Orleans, afgelopen zaterdag.

Daar zette ze met een top 5 klassering een uitzonderlijke prestatie neer, hoewel er volgens kenners meer in had gezeten, als ze beter had gescoord op de persoonlijke vragen van de jury.

Prestatie

Haar prestatie komt nog beter tot zijn recht, wanneer gekeken wordt naar hoe Curaçao het heeft gedaan in de 71 edities die de verkiezing nu achter de rug heeft.

De eerste vrouw die in de prijzen viel, was de inmiddels overleden Nena Sanches in 1966. Zij werd gekroond tot miss Amistat. Daarna volgde de legendarische show van Annemarie Braafheid in 1968, die als eerste runner-up eindigde, de hoogste klassering ooit voor Curaçao.

In 1976 volgde Anneke Dijkhuizen, die een top 12 klassering noteerde en Jacqueline Krijger in 1991 in de top 10. Verna Vasquez bereikte vijf jaar later in 1996 de top 6 en Kanisha Sluis de top 10 om 2015.

Akisha Albert deed hetzelfde in 2018, gevolgd door Chantal Wiertz in de top 21 in 2020. En nu Gabriëla Dos Santos, na 26 jaar weer een top 5 notering.

Huldiging

Zondag is er een feestelijke parade die begint op de Rooseveltweg, langs de karnavalsroute die eindigt in de Riffort Village. Daar begint het huldigingsfeest om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur.