Geen handhaving natuur & milieu op BES

Willemstad – Op de BES-eilanden wordt natuur- en milieuwetgeving nauwelijks gehandhaafd. Dat schrijft de Raad voor de Rechtshandhaving in Nederland.

De drie eilanden beschikken over buitengewone ambtenaren van politie, maar in de praktijk worden die hiervoor nauwelijks ingezet. Noodzakelijke samenwerking tussen het bestuur en natuurbeschermingsorganisaties met politie en openbaar ministerie is er slechts beperkt.

Daardoor ontspringen overtreders van milieuregels vaak de dans.