Geld opnemen op Curaçao extreem duur

WILLEMSTAD – Geldpinnen bij een ATM om cashgeld op zak te hebben, is op Curaçao extreem duur in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Dat valt af te leiden uit het vergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

Reden is het feit dat Curaçaose banken per transactie een fee inhouden. Al bij vijf keer pinnen in een jaar, is de klant meer geld kwijt dan in Nederland, waar geen fee wordt gerekend per transactie.

De administratiekosten om te kunnen pinnen worden zowel in Nederland als Curaçao in rekening gebracht, waarbij Curaçao beduidend goedkoper is. Maar in Nederland omvatten de administratiekosten ook andere transactiekosten, zoals opnames bij geldautomaten en op Curaçao niet, waardoor geld opnemen bij een ATM al snel in de papieren gaat lopen.

De Centrale Bank voegt als excuus daar wel aan toe dat een directe vergelijking van Curaçao en Nederland voor bankkosten rekening moet worden gehouden met het significante verschil in bankenlandschap, marktomvang en betalingsinfrastructuur.