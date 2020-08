Gerstenbluth “Curaçao in fase 2”

136 Gedeeld

Willemstad – Dokter Izzy Gerstenbluth heeft zojuist aangegeven dat Curaçao in een nieuwe fase is beland. Er is nu voor het eerst een persoon besmet waarvan de bron niet te herleiden is.

Dit betekent dat Curaçao waakzaam moet zijn voor de zogenaamde superspread events. Om deze reden blijven grote evenementen en clubs verboden en gesloten. Er zal meer getest moeten worden in deze fase en na 3 weken zal er een evaluatie plaats vinden.

Omdat niet na te gaan is hoeveel mensen er nu besmet zijn, moeten de regels extra goed nageleefd worden. Het wordt aangeraden weg te blijven van groepen mensen, voldoende afstand te bewaren met name in een gesloten ruimte waar een besmetting makkelijker over gaat op personen via druppeltjes in de lucht.

De persoon die nu besmet is geraakt bij de bank had geen direct contact met de klanten en deed administratief werk. Mensen die in de afgelopen week in de bank zijn geweest hoeven niet in paniek te raken. De familie van de betrokken persoon moet wel in thuisquarantaine blijven.

