Geruchten over politieke connectie na politie-invallen Dick Drayer 08-09-2024

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Onder de negen gearresteerden van een grote politie-actie eergisteravond bevind zich Stanton Elhage, een 34-jarige man die online wordt genoemd als een belangrijke verdachte met connecties binnen de Curaçaose regering. Deze berichten stellen ook dat Elhage betrokken zou zijn bij de verkoop van kogelvrije vesten aan de politie, evenals mogelijke witwaspraktijken. De politie heeft deze geruchten niet bevestigd en benadrukt dat het onderzoek nog gaande is.

Wel zegt de Curaçaose politie dat de berichten die rondgaan op sociale media niet kloppen. Daarin wordt gesuggereerd dat premier Gilmar Pisas en minister van Justitie Shalton Hato betrokken zouden zijn bij de recente invallen van 6 september. In de berichten wordt beweerd dat beide regeringsfunctionarissen frequent een van de doorzochte locaties bezoeken en dat de regering de politie heeft opgedragen geen officiële informatie naar buiten te brengen over de invallen.

Volgens geruchten op sociale media zou premier Pisas zelf Campo Alegre hebben gekocht om het complex te verhuren aan de onderwereld en zo witwaspraktijken voor de onderwereld te faciliteren. Premier Pisas zou boodschappenjongen zijn voor de onderwereld tussen Dubai en Curaçao. “Vergeet ook niet de reizen van premier Pisas naar Dubai, zonder dat hij het parlement details kan geven over deze reizen die naar verluidt voor werk zijn”, aldus een anonieme bron.

Volgens de geruchten is de Nederlandse justitie al lange tijd bezig met deze onderzoeken en kunnen er arrestaties worden verwachten onder Curaçaose regeringsfunctionarissen. Er zijn ook geruchten over de aankoop van wapens in Sta. Rosa waarbij bepaalde functionarissen steekpenningen zouden hebben ontvangen.

De politie heeft al deze beschuldigingen resoluut ontkend en benadrukt dat er ook geen instructies van de regering zijn ontvangen om informatie achter te houden. De vertraging in de berichtgeving zou het gevolg zijn van de complexiteit van het onderzoek en het verzamelen van gegevens door de onderzoeksteams. “Tot eergisteravond was het onderzoeksteam nog bezig met het analyseren van de gegevens, waardoor er geen persbericht kon worden uitgebracht,” aldus de politie.

Grote Operatie

Op 6 september vonden in de vroege ochtend gerechtelijke huiszoekingen plaats op tien verschillende adressen in onder andere Sta. Rosa, Jongbloed en Sunset Heights. Deze grootschalige operatie, uitgevoerd door de politie in samenwerking met RST, Douane en de Koninklijke Marechaussee, resulteerde in de arrestatie van negen personen en de inbeslagname van onder meer wapens, munitie, drugs en voertuigen.

De Curaçaose autoriteiten blijven onderzoeken uitvoeren en roepen op om geen voorbarige conclusies te trekken op basis van onbevestigde informatie die circuleert op sociale media.

