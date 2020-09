Gevangenen en bewakers SDKK ongerust na besmetting bewaker

Willemstad – Gevangenen en bewakers van de SDKK zijn ongerust nu een bewaker positief is getest op Corona. Sinds het begin van de coronacrisis in maart zou de directie niets hebben gedaan om gedetineerden en bewakend personeel te beschermen. Dat meldt de Èxtra.

Twee meter afstand houden is niet mogelijk met 80 mensen op 400 vierkante meter. En ook de hygiëne laat te wensen over. Al weken wordt gevangeniskledij niet gewassen. Overigens is gevangenisbezoek niet meer toegestaan en zijn alle buitenactiviteiten voor gevangenen stopgezet.

