Gevangenen schrijven open brief Gerstenbluth

Willemstad – Gevangenen van de SDKK hebben en openbrief geschreven aan Izzy Gerstenbluth. Ze zijn het niet eens met de lockdown die nog steeds voor hen geldt.

Advocaten en familie hebben geen vrije toegang tot de gevangenen, maar moeten zich aan allerlei nieuwe regeltjes houden. Zo is het dragen van mondkapjes verplicht in de SDKK en mag er maar één familielid op bezoek eens per twee weken.

De gevangenen hopen dat epidemioloog Gerstenbluth nieuwe richtlijnen gaat voorschrijven.

