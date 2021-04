Girobank-gedupeerden beschikken weer over hun geld

Ruim 2000 Girobank-gedupeerden hebben vanaf vandaag weer beschikking over hun tegoed. GI-RO Settlement Holding is de partij die daarvoor zorg draagt in samenwerking met Girobank. Begin deze week zijn opnamebeperkingen opgeheven tot maximaal 1.200.000 gulden per klant. Bedragen worden verminderd met opeisbare schulden die een klant heeft aan Girobank.

Dit betekent dat de klanten nu kunnen beschikken over hun tegoeden tot het genoemde maximum. klanten wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van online bankieren en overboekingsformulieren om hun fondsen over te boeken.

De regeling voor terugbetaling is opgesteld in overleg met de regering. Nederland heeft 170 miljoen gulden geleend om uitbetaling mogelijk te maken. Verreweg de meeste rekeninghouders van de failliete Girobank krijgen hun geld vanuit die lening terugbetaald. Een klein deel pas als er geld vrij komt na verrekening van de Nederlandse lening.

Gedupeerden kunnen ook gelden opnemen bij een ATM. De Centrale Bank waarschuwt rekeninghouders dat in verband met de aangepaste openingstijden en beperkte bezetting transacties langer kunnen duren dan normaal.