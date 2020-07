Gonzalo komt zondag op afstand langs

8 Gedeeld

Willemstad – De tropische depressie die we vanochtend in ons nieuws meldde is inmiddels een storm geworden met de naam Gonzalo.

De zevende storm in het nieuwe seizoen. Dat is een record. Nooit eerder waren er op 22 juni al zeven stormen in de Atlantische bekken gevormd. Gonzalo koerst met een snelheid van 22 km/uur richting de Cariben en gaat waarschijnlijk vandaag een orkaan worden.

De meteo verwacht dat Gonzalo uiteindelijke zondagnacht op 200 km ten noorden van ons eiland gaat passeren.

