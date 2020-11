Granaat uit 1867 gevonden op Sint-Maarten

1 Delen

Philipsburg – Op Sint Maarten is begin dit jaar een opmerkelijke vondst gedaan. Bij archeologische opgravingen in het gebied van Point Blanche is brisantgranaat gevonden uit 1867.

Hoe die daar gekomen is en waarom hij daar lag is onbekend. Vanwege de staat van het explosief was het nodig dat er een specialistische EODD defensie eenheid uit Nederland moet overkomen.

Vanwege Covid duurde dat ook even, maar gisteren is de granaat tot gecontroleerde ontploffing gebracht.