Gratis gezondheidschecks tijdens internationale sportweek op Curaçao

WILLEMSTAD – LABdeMED neemt dit jaar actief deel aan de Curaçao International Sports Week met gezondheidschecks voor het publiek, presentaties tijdens het symposium en workshops voor jongeren over gezond leven. Tijdens de activiteiten is de LABdeMED-bus aanwezig, waar bezoekers hun gezondheid kunnen laten controleren.

Volgens LABdeMED lijdt een grote groep mensen aan chronische ziektes, waaronder diabetes en hoge bloeddruk en is het promoten van een gezonde levensstijl cruciaal. Bewegen is een belangrijke sleutel tot een betere gezondheid en een langere levensduur.

Naast de gezondheidschecks organiseert LABdeMED workshops gericht op jongeren, om hen te informeren over het belang van een gezonde levensstijl. Het symposium biedt daarnaast een platform om inzichten te delen over het voorkomen van chronische aandoeningen door middel van beweging en gezonde voeding.

De sportweek, georganiseerd door de Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK), is een belangrijk evenement dat erop gericht is de Curaçaose bevolking in beweging te krijgen. LABdeMED ziet het als hun verantwoordelijkheid om hierin een actieve rol te spelen.

“We hopen dat deze activiteiten een blijvende impact zullen hebben op de gezondheid van onze gemeenschap,” aldus een woordvoerder van LABdeMED.

