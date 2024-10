Gezondheidszorg GreenKidz breidt duurzaam muggenpreventieprogramma uit naar ABC-eilanden Dick Drayer 03-10-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Op 8 september 2024 is het team van de GreenKidz Foundation, onder leiding van Maya Mathias, afgereisd naar Aruba om hun succesvolle muggenpreventieprogramma ‘Geef muggen geen kans’ uit te rollen op de ABC-eilanden. Het doel van deze werkreis was om lokale professionals te trainen in het gebruik van het educatieve programma en het programma zelf uit te voeren op Arubaanse basisscholen.

Tijdens hun bezoek trainde het GreenKidz-team acht deskundigen van de vector- en gezondheidsbevorderingsteams van Aruba, Bonaire en Curaçao. Deze training werd mogelijk gemaakt door steun van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Marieta Braks, coördinator van het capacity building-programma ‘MoBoCon’ (Mosquito Borne Control). Het programma is gericht op leerlingen van 8 tot 12 jaar en werd met succes geïntroduceerd op de basisschool Colegio Santa Famia op Aruba.

Luis Chong, directeur van de afdeling Mosquito Control van de Dienst Volksgezondheid Aruba, benadrukte het belang van deze samenwerking en sprak de wens uit om in de toekomst meer lokale docenten te trainen en educatieve materialen te ontwikkelen in samenwerking met GreenKidz. Hij hoopt dat het programma verder kan worden uitgebreid op het eiland.

GreenKidz plant nog een werkreis in januari 2025 naar Sint-Eustatius om het programma verder te delen met professionals uit Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Maya Mathias kijkt met trots uit naar het tienjarig bestaan van de stichting in april 2025, waarmee ze hopen hun doel te bereiken: ‘GreenKidz goes Caribbean’.

Tijdens een afsluitende sessie spraken de delegaties van de ABC-eilanden de wens uit om langdurig samen te werken op het gebied van muggenpreventie en voorlichting op scholen. Het uitwisselen van kennis tussen de eilanden zal daarbij een belangrijke rol spelen.

69