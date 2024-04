Gezondheidszorg Grote opkomst voor geheugentests door Stichting Alzheimer Curaçao Redactie 16-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Stichting Alzheimer Curaçao heeft in de eerste drie dagen van hun geheugentestproject al 207 personen getest. Dit project, dat begon op 9 april en doorloopt tot 16 mei, biedt iedereen de kans om hun geheugen te laten testen.

De animo was zo groot dat dat niet alle geïnteresseerden konden worden getest. De organisatie biedt hiervoor haar excuses aan en werkt aan oplossingen om de capaciteit te verhogen.

Er zijn inmiddels al wel aanpassingen gedaan in de planning: per sessie kunnen nu 45-50 personen worden getest. Nummers worden uitgedeeld om alles ordelijk te laten verlopen. De stichting waardeert de samenwerking met Sambil en Eden Mall enorm, die ruimtes beschikbaar stellen voor de tests.

De respons wijst op een grote bezorgdheid binnen de gemeenschap over dementie en geheugenverlies. De stichting wil ook enkele tips delen om het risico op dementie/Alzheimer te verminderen. Gezonde voeding is cruciaal, zoals donkergroene bladgroenten, bessen, olijf- en kokosolie, en vis. Regelmatige cardiovasculaire oefeningen, minstens 30 minuten, vijf keer per week, zijn essentieel, evenals voldoende slaap en jaarlijkse doktersbezoeken.