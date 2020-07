Hato alert op vertrekkende bursalen

18 Gedeeld

Willemstad – Luchthaven Hato is zondag extra alert vanwege het vertrek van 192 bursalen naar Nederland. Het uitzwaaien kan niet meer zoals vroeger vanwege corona.

De check-in hal is alleen maar open voor passagiers. Ouders, familie en vrienden moeten buiten afscheid nemen. De check-in balies gaan om 11 uur open. Het afzetten van bursalen is ook beperkt, de rijstrook aan de rechterkant is gesloten.

De airport adviseert om de auto te parkeren op het parkeerterrein en niet boven op de Rooseveltweg, daar worden de auto’s weggesleept.

Lees ook: