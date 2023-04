Herman van Bergen wint prestigeuse prijs in New York

NEW YORK – De Curaçaose kunstenaar Herman van Bergen heeft de Innovator Award 2022 van het International Sculpture Center (ISC) gewonnen. Van Bergen won de prijs met zijn Kathedraal van Doornen. De ISC Innovator Award is ingesteld als erkenning van kunstenaars die nieuwe ideeën ontwikkelen en werken aan de verbetering of uitbreiding van de hedendaagse beeldhouwkunst.

Van Bergen zegt in een reactie enorm vereerd te zijn met de Innovation Award 2022. Hij kreeg de prijs uitgereikt in New York als eerbetoon aan het Labyrint Kathedraal van Doornen.

De Kathedraal van Doornen is een kunstwerk met als ondertitel Ode aan de vrije geest. De kathedraal staat in de tuin van Landhuis Bloemhof, is tien meter hoog en bestrijkt vierhonderd vierkante meter. Hij is opgebouwd uit dertig miljoen doornenstruiken van de sumpiña. Van Bergen werkte acht jaar aan de bouw.

The Night of Excellence

“De juryleden waren allemaal specialisten die unaniem mijn werk zo hoog waardeerden”, vertelt Van Bergen. “Als je kijkt naar eerdere winnaars van deze prijs, dan snap je wat ik bedoel.”

Van Bergen doelt onder andere op Richard Howard Hunt. “Hij is de meest gerenommeerde Afrikaans-Amerikaanse kunstenaar die de Lifetime Achievement Award van het ISC kreeg. Deze buitengewoon sympathieke man mocht ik enkele malen ontmoeten, zelfs in zijn atelier in Chicago.”

Vier weken geleden kreeg Van Bergen een uitnodiging om bij The Night of Excellence in New York aanwezig te zijn. Daar werden twintig slides getoond van mijn werk. Bovendien mocht ik op het podium voor ongeveer tweehonderd mensen een woordje over de Kathedraal doen”, zegt Van Bergen.

Het belang van de prijs werd volgens de kunstenaar nogmaals benadrukt door een persoonlijke felicitatie van prinses Beatrix. Van Bergen zegt dat naast het hoge gehalte aan top baseballers, nu ook kunst in het zonnetje wordt gezet. “Be proud of this”, aldus de ontwerper.