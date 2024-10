Natuur en Milieu “Het is wel minder, maar er wordt nog steeds gedumpt” Maarten Schakel 17-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ondanks het gratis opstellen van Landfill Malpais, wordt er nog steeds afval gedumpt op beruchte dumpplekken op ons eiland. “We houden ons hart vast voor wat er gebeurt, als de gratis landfill-actie na 31 oktober weer eindigt”, zeggen buurtbewoners.

Het meeste vuil wordt gedumpt door chauffeurs van kleine vrachtwagens. Dat betreft vaak aannemers, tuinmannen en chauffeurs die afval wegbrengen, voor particulieren, winkels of andere bedrijven. Inwoners van Curaçao die zelf kleine hoeveelheden huisvuil naar de landfill brengen, betalen meestal niets: tot 1000kg per jaar is het gratis. Maar wie boven die 1000kg komt, zoals de chauffeurs die hierboven worden beschreven, moet betalen bij de poort van Malpais of Koraalspecht. Om die kosten te omzeilen, kiezen ze er vaak voor om hun afval illegaal in de mondi te dumpen. Vaak gaat het dan om bouwpuin, kapotte airco’s of koelkasten, matrassen of grote hoeveelheden lege bierflesjes.

Gemakzucht en onjuiste papieren

De regering besloot om in de periode van 3 september tot 31 oktober de vuilstort van Malpais en het Selikor-overslagstation bij Koraalspecht gratis toegankelijk te maken voor iedereen. Enige voorwaarde is registratie bij het loket. Omwonenden van beruchte dumpplekken zien daardoor een afname van het aantal illegale afvaldumpers, maar het gebeurt nog steeds. Voornaamste redenen, vermoeden de bewoners: “Gemakzucht, niet helemaal naar Malpais willen rijden. En veel van deze chauffeurs rijden in trucks die niet over de juiste papieren beschikken: verzekering, belasting of keuringskaart. Vanwege de registratie aan de poort, komen die chauffeurs het terrein van Selikor niet eens op.”

Terug bij af

Ten slotte houden de bewoners hun hart vast voor wat er ná 31 oktober gebeurt, wanneer de gratis Landfill-actie van de overheid eindigt, en er dus voor grote hoeveelheden vuil gewoon weer betaald moet worden bij Malpais. Zowel bij Dam Pretu als bij Ronde Klip, waar de weg naar Playa Kanoa begint, vreest men dan, indien er geen structurele vervolgactie komt, weer terug te zijn bij af.

