Het weer op Curaçao op dinsdag 13 oktober

Willemstad – Een storing die zich ten oosten van onze regio bevindt, begint onze weerbeeld langzamerhand te beïnvloeden en heeft al op Bonaire voor enige problemen gezorgd aan de kust nadat de wind flink toenam tijdens het zware weer op zee.

Overdag vandaag blijft het weer mooi weer maar in de komende nacht of morgen bestaat er een kans dat er lokaal weer een aantal buien kunnen ontstaan met onweer. De kans is echter kleiner dan wat de vorige dagen werd verwacht (momenteel 30% á 40%) gezien de computermodellen nu niet veel activiteit meer tonen.

