Het weer op Curaçao voor maandag 9 november

Willemstad – Het is half bewolkt met een kans op een paar lokale buien. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind zal wisselend uit verschillende richtingen komen en zal zwak tot matig zijn (7-12 knopen met uitschieters tot 14 knopen).



Weeroverzicht maandag: We beginnen de nieuwe week met nog steeds een instabiele weerpatroon met zo nu en dan zon, vervolgd door een aantal lokale buien. Onweer wordt daarbij niet uitgesloten. Morgen en misschien ook de eerste helft van woensdag zou het droger kunnen blijven met kleine kansen op buien. Later in de week komen we onder de invloed van een tropische golf met al een 50% kans op ontwikkeling in vijf dagen. We zullen dit systeem nauwlettend in de gaten houden.

