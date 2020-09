Het weer op Curaçao voor woensdag 30 september

Willemstad – Het is half bewolkt en merendeels droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (13-18 knopen met uitschieters tot 23 knopen).

Weeroverzicht woensdag: We bevinden ons tussen twee tropische golven, één ten westen van ons met een 60% kans dat het zich verder ontwikkeld tot een tropische cycloon en een andere ten oosten van ons die ons weerbeeld in de komende paar dagen zal beïnvloeden. In de tussentijd blijft het voor vandaag merendeels droog.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

