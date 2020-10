Het weer voor komend weekend

Vrijdag 9 oktober: Het is half bewolkt en merendeels droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal over het algemeen matig zijn (12-17 knopen met uitschieters tot 20 knopen).

Weeroverzicht vrijdag: Na en avond en nacht met wat onweer voornamelijk op zee en lokaal wat regen op Aruba, is het vandaag weer droog en mooi weer. Morgen zal een zwakke tropical wave in de buurt langstrekken en misschien kan het lokaal tot een bui leiden. Het blijft echter in het weekend grotendeels mooi weer.

Zaterdag 10 oktober: Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 18 knopen).

Zondag 11 oktober: Het is half bewolkt en merendeels droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal over het algemeen matig zijn (12-17 knopen met uitschieters tot 21 knopen).

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

