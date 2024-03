Cultuur en muziek Historische dubbel: Sharrel Adjatay Denisia Wint Tumba en Kantadó Mayó Dick Drayer 2024-03-10 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Voor het eerst in de geschiedenis heeft een artiest zowel de Tumba- als de Kantadó Mayó-titel in hetzelfde jaar gewonnen: een felicitatie aan Sharrel Adjatay Denisia voor deze ongekende prestatie in 2024. Dit unieke succes heeft veel reacties losgemaakt, gezien het om de kunst van interpretatie en begrip gaat. Sharrel Adjatay Denisia heeft als eerste in de geschiedenis de eer om beide titels in één jaar op zijn naam te schrijven.

Reinier Lijfrock, die eerder drie verschillende titels won, waaronder zowel de Tumba als de Rei di Kalipso in 2006 en later de Kantadó Mayó in 2008, waarna hij in 2010 opnieuw de Calypsoca-koningstitel veroverde, toont de waarde van deze kunstvormen. Maar het is Adjatay die nu geschiedenis schrijft door zowel de Tumba als Kantadó Mayó in hetzelfde jaar te winnen.

De ‘Seú’, net als het Tumba Festival, heeft zijn eigen zangwedstrijd, waarbij de winnaar de titel ‘Kantadó Mayó’, ofwel ‘de grootste zanger’, ontvangt. Dit jaar waren er 62 inschrijvingen voor de Kantadó Mayó competitie, begeleid door negentien muziekgroepen op de data 5, 6 en 7 maart. Net als vorig jaar, vond de competitie plaats op de tennisbanen van Mundu Nobo.