Hoofdredacteur Norman Serphos weg bij Amigoe

WILLEMSTAD – Middagkrant Amigoe moet op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Norman Serphos vertrekt per 1 januari Naar Corendon.

Serphos begon bij de Amigoe in mei 2019. Daarvoor was hij sinds 2012 woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Willemstad. Daar moest hij in 2019 vertrekken na een persoonlijke affaire waarin hij een valse aangifte deed.

Bij Corendon wordt hij het nieuwe hoofd communicatie en is hij woordvoerder voor de hele keten op CuraƧao, inclusief de nieuwe eigen airline, waar Corendon vorige week mee is begonnen.

Banketbakker

Norman Serphos is op CuraƧao ooit begonnen als banketbakker. Dat bracht hem in contact met Radio KĆ²rsou FM, waar hij na receptenprogramma uiteindelijk een journalistiek praatprogramma kreeg.

Ook werkte hij voor Radio Curom/Z86 en Radio Hoyer. Bij de voormalige Beurs- & Nieuwsberichten had hij zich opgewerkt tot waarnemend-hoofdredacteur en vlak voor de sluiting stapte hij over naar La Prensa.

In 2002 vertrok Serphos naar Nederland, waar hij twee jaar als correspondent werkte voor het Antilliaans Dagblad. In 2004 nam Serphos de woordvoering van het Antillenhuis over. In 2008 werd hij de woordvoerder van premier Emily de Jongh-Elhage.