HRDC roept op tot burgerlijke actie tegen klimaatcrisis Dick Drayer 15-09-2024

Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – De klimaatcrisis vormt een directe bedreiging voor Curaçao en haar democratie, en burgerlijke actie is noodzakelijk om verdere schade te voorkomen. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens de herdenking van de Internationale Dag van de Democratie, georganiseerd door Human Rights Defense Curaçao (HRDC) in een volle aula van de University of Curaçao.

Drs. Kathleen Ferrier, een internationale expert op het gebied van mensenrechten, en Prof. dr. Mark Vermeij, wetenschappelijk directeur van CARMABI, gaven beide een krachtige waarschuwing: Curaçao loopt ernstige risico’s als er niet snel actie wordt ondernomen. Zowel het behoud van het milieu als de economische toekomst van het eiland staat op het spel.

Ferrier benadrukte dat de politiek op Curaçao te weinig doet om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. “We kunnen niet afwachten,” zei ze. Volgens haar moeten burgers de politiek onder druk zetten om klimaatverandering als topprioriteit te behandelen. Ze riep de bevolking op om politieke partijen tijdens de verkiezingen te dwingen concrete plannen te presenteren en benadrukte het belang van maatschappelijke organisaties die de politiek verantwoordelijk houden. Kathleen Ferrier – Foto: Dick Drayer

Vermeij ging dieper in op de concrete gevolgen van klimaatverandering voor Curaçao. Hij schilderde een somber beeld van de aftakeling van de koraalriffen, die niet alleen belangrijk zijn voor de biodiversiteit, maar ook voor de bescherming van het eiland tegen extreme weersomstandigheden. Zonder beter beheer en handhaving van milieuwetten zal het toerisme, een van de belangrijkste pijlers van de Curaçaose economie, zwaar worden getroffen. “Neem een duik voor het eiland dat doet,” waarschuwde Vermeij beeldend.

HRDC-voorzitter Drs. Camillo Bakhuis was tevreden over de grote opkomst, maar benadrukte dat het onderwerp onderbelicht blijft in de Curaçaose samenleving. Hij hoopt dat de boodschap van de sprekers verder zal worden verspreid binnen de gemeenschap.

Het evenement, dat inmiddels voor de vierde keer door HRDC werd georganiseerd, markeerde een dringende oproep tot actie. Als Curaçao zijn democratie en economie wil beschermen, zal de bevolking het heft in eigen handen moeten nemen en de politiek moeten dwingen tot klimaatbeleid dat écht werkt.

