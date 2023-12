In Memoriam: Mamita Fox

“Op de dag dat ik sterf, vier mijn herinnering”

KRALENDIJK – Escolastica Victoria ‘Mamita’ Fox, geboren in 1942 op Curaçao, was een toonbeeld van veerkracht en vastberadenheid. Haar leven, gewijd aan sociaal activisme, kunst en schrijven, heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten in Caribisch Nederland. Als een brug tussen culturen en gemeenschappen, streefde ze altijd naar gerechtigheid en gelijkheid.

Opgegroeid in Curaçao door haar moeder Lucia, leerde Mamita al vroeg de waarde van zelfstandigheid en gemeenschapsgevoel. Haar moeders invloed vormde een fundament voor haar latere werk. Na haar opleiding tot verpleegkundige en haar tijd in Nederland, waar ze haar echtgenoot ontmoette, keerde ze terug naar haar wortels in Curaçao. Hier begon ze haar reis als activist en sociaal hervormer.

Mamita Fox was niet alleen een activist, maar ook een moeder en grootmoeder. Haar dochter Lucia, een spiegelbeeld van haar moeders kracht en toewijding, herinnert zich haar als een bron van inspiratie en wijsheid. “Het is een eer voor mij om deze legende mijn moeder en mijn heldin te noemen”, zegt Lucia.

In haar strijd voor gelijke zorg in Caribisch Nederland, toonde Mamita Fox haar uitzonderlijke vastberadenheid. Haar sit-in voor het gebouw van de Belastingdienst Caribisch Nederland was een cruciaal moment in haar activisme, dat leidde tot aanzienlijke veranderingen in het gezondheidssysteem.

Naast haar activisme was Mamita ook een getalenteerd kunstenaar en schrijver. Haar werk in glaskunst en haar autobiografie Identifikashon zijn blijvende getuigenissen van haar creativiteit en haar strijd voor identiteit in een patriarchale samenleving. Deze werken zijn niet alleen kunstuitingen, maar ook middelen voor sociale verandering en bewustwording.

Lucia’s woorden resoneren in ons hart: “Dank je voor alles, je blijft altijd mijn koningin, een fenomenale vrouw.” Mamita Fox’s leven was een symfonie van strijd, liefde en triomf. Ze liet een onuitwisbaar merk achter op de wereld en blijft een bron van inspiratie.

“Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar zoals zij voortdurend zei, vier het leven, heb elkaar lief en zorg voor elkaar. En zoals altijd deed ze het op haar manier. I did it my way waren haar laatste woorden”, zegt Lucia.

Haar geest leeft voort in de harten van degenen die ze heeft geraakt, haar lessen blijven ons leiden. Mamita Fox, een ware legende, haar nalatenschap zal doorleven in de verhalen die we delen en in de acties die we ondernemen. “Tot we elkaar weer zien, aan de andere kant,” zoals Lucia liefdevol zegt.

Mamita is 81 jaar geworden.

—-

Mamita was haar levensverhaal aan het opnemen voor haar autobiografie. Ze vroeg iedereen die herinneringen aan haar heeft om dit te delen op [email protected] of een whatsapp te sturen naar +599-795-2953.