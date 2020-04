Inreisverbod verlengt met twee weken

46 Gedeeld

Willemstad – Curaçaoënaars die hier wonen, maar nu in het buitenland zijn, kunnen ook de komende twee weken nog niet terug naar huis. Tot 24 april is het inreisverbod nog van kracht.



De overheid vindt het risico nog te groot vanwege de wereldwijde verspreiding van Corona. Uitreizen mag nog wel.



Een groep van 40 toeristen dat gestrand was op Sint-Maarten vliegt zaterdag via Curaçao terug naar Nederland. Voor het stukje tussen Philipsburg en Willemstad moesten ze 800 gulden neertellen.