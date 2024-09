Economie Inspectie waarschuwt verschillende winkels in Otrobanda Redactie 06-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Economische Inspectie heeft gisteren een controle uitgevoerd in Otrobanda op naleving van de economische regelgeving. Van de acht gecontroleerde winkels voldeed slechts één aan de gestelde eisen. De inspectie, ondersteund door SBAB, vond plaats na klachten van de Vereniging van Ondernemers in Otrobanda (SKO) over het gedrag van enkele ondernemers in het gebied.

Tijdens de controle zijn twee bedrijven stilgelegd en vijf ondernemingen kregen een waarschuwing. Een kiosk aan de Gallerosteeg kreeg een waarschuwing wegens het harde geluid van ‘live’ muziek. De eigenaar werd opgedragen om alle geluidsapparatuur die buiten het pand stond, te verwijderen. Daarnaast kreeg hij een week de tijd om zijn vergunning in orde te maken.

Een restaurant aan de Concientiesteeg werd gewaarschuwd omdat veel producten geen prijsvermelding hadden. Ook een snackbar aan de Breedestraat werd stilgelegd omdat zij herhaaldelijk geen prijzen op de meeste van hun producten, voedsel en artikelen had vermeld.

Een winkel aan de Breedestraat kreeg de opdracht om de zitgelegenheid en het gebruik van drank door klanten ter plaatse te stoppen. Een andere bar/restaurant aan de Concientiesteeg werd stilgelegd omdat het bedrijf geen economische of horecavergunning had. Een snackbar aan de Sebastopolstraat kreeg eveneens een waarschuwing voor het niet vermelden van prijzen op hun producten.

Waarschuwing

Een bar/restaurant aan de Breedestraat bleek de enige te zijn die volledig in orde was. Een ander bedrijf aan dezelfde straat kreeg een waarschuwing omdat ze hun producten en artikelen zo voor het pand hadden geplaatst dat het de doorgang van voetgangers hinderde.

De Economische Inspectie waarschuwt alle ondernemers in het stadscentrum (Otrobanda en Punda) om te voldoen aan de voorwaarden die in hun economische vergunningen staan om problemen bij toekomstige controles te voorkomen. Met het einde van 2024 in zicht, heeft MEO aangegeven de gerichte controles voort te zetten.

