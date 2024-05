Economie Internationale vastgoedconferentie in juni op Curaçao Dick Drayer 28-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In juni dit jaar zal de prestigieuze conferentie van de American Real Estate and Urban Economics Association (AREUAE) plaatsvinden op Curaçao. Deze bijeenkomst, georganiseerd door de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Curaçao (UoC), belooft een belangrijke gebeurtenis te worden voor lokale en internationale vastgoedprofessionals.

Met een verwachte opkomst van ruim honderdvijftig deelnemers, zullen experts uit de Verenigde Staten, Europa, Canada en mogelijk ook omliggende landen, samenkomen om hun kennis en inzichten te delen. De conferentie biedt een platform voor academici, professionals en beleidsmakers om te discussiëren over vastgoedfinanciering, ontwikkeling en investeringen, huisvesting, stedenbouw, stedelijke economie en openbaar beleid.

Voor Curaçaose organisaties, zoals lokale fondsen, banken en beleggingsorganisaties, is dit evenement van bijzonder belang. APC, een belangrijk pensioenfonds en vastgoedbelegger op het eiland, ziet veel potentieel in de onderwerpen die tijdens de conferentie aan bod komen. “Urban development, climate risk en ESG (Milieu, Sociaal en Bestuur) zijn thema’s die voor ons van groot belang zijn, vooral in projecten zoals Waterfort Plaza,” aldus een woordvoerder van APC.

De conferentie bevat diverse kennissessies en paneldiscussies, wat een unieke kans biedt voor lokale vastgoedinvesteerders om waardevolle kennis op te doen. De focus ligt dit jaar sterk op onderwerpen die ook voor Curaçao relevant zijn, zoals stedelijke ontwikkeling en klimaatrisico’s.

AREUAE staat bekend om haar bijdrage aan hoogwaardig onderzoek binnen de vastgoed- en stedelijke economieën. Door dit evenement naar Curaçao te brengen, krijgen lokale spelers in de vastgoedsector toegang tot internationale expertise en netwerkmogelijkheden. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de vastgoedmarkt op het eiland.

Vooruitblik

De AREUAE-conferentie biedt een zeldzame kans voor lokale investeerders en beleidsmakers om te leren van en te netwerken met internationale experts. De verwachting is dat de uitkomsten en inzichten van deze conferentie de vastgoedontwikkeling op Curaçao positief zullen beïnvloeden en een impuls zullen geven aan toekomstige projecten en investeringen.