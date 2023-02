Interrupties en vragenuurtje vanaf vandaag onderdeel van de Curaçaose Statenvergaderingen

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag mogen parlementsleden elkaar tijdens vergaderingen van de Staten in de rede vallen en interrumperen. Het landsbesluit dat die weg vrijmaakt is gepubliceerd en heeft daarmee rechtskracht gekregen.

Ook is er nu de mogelijkheid om ministers in een vragenuurtje naar de Staten te halen en hen te ondervragen. Dat gaat om de twee weken op donderdag gebeuren. De wijzigingen moeten leiden tot meer transparantie leiden in het functioneren van de Staten, ook moet er nu meer debat volgen.

Een free-for-all wordt het niet. De Statenvoorzitter is de regisseur die interrupties kan toewijzen of de microfoon uit kan zetten. Een groot scherm achter de Statenvoorzitter laat zien wie er interrupties heeft aangevraagd.