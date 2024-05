Nieuws uit Nederland Jamel Lomp gaat in hoger beroep Dick Drayer 02-05-2024 - 2 minuten leestijd

Jamel op een van eigen Facebook-foto's

DEN HAAG – Jamel Lomp, de Curaçaose man die vorig jaar een supermarktmedewerkster in Den Haag doodstak, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Lomp kreeg twee weken geleden tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd wegens moord. Daar is hij het niet mee eens.

Lomp stak de 36-jarige Antoneta Gjokja neer in de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag. Hij werd veroordeeld wegens moord omdat de rechtbank bewezen vond dat hij in de minuten voor de steekpartij heeft nagedacht over zijn daad. Daarmee handelde hij niet in een opwelling en was het geen doodslag, zo vond de rechtbank.

Lomp gaat daar nu tegen in beroep. Ook de celstraf van tien jaar is aanleiding voor het hoger beroep. De advocaat van Lomp, Elizabeth Bijl, betoogde tijdens de rechtszaak een maand geleden dat haar cliënt juist zo snel mogelijk aan zijn tbs-behandeling moet kunnen beginnen. Het Openbaar Ministerie heeft geen beroep aangetekend in deze zaak.

Voor de podcastserie De Supermarktmoord onderzoeken journalisten Liza Janson en Chris van Dijk van Omroep West hoe het kan dat Jamel vrij rond kon lopen in Den Haag. Wie is hij? En hoe kan het dat hij ondanks alle signalen niet is behandeld? De makers hebben Jamel ook zelf ontmoet. De podcast ‘De Supermarktmoord’ kun je vinden op de gebruikelijke podcast-platforms zoals Apple Podcast of Spotify.