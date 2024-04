Jonge CuraÃ§aose student in Amsterdam op mysterieuze wijze om het leven gekomen

Politie en Justitie Jonge Curaçaose student in Amsterdam op mysterieuze wijze om het leven gekomen Redactie 2024-04-05 - 1 minuten leestijd

AMSTERDAM – Een 21-jarige jongen uit Curaçao is afgelopen weekend overleden nadat hij bewusteloos en zwaargewond werd aangetroffen in Duivendrecht, Amsterdam. Het gaat om Tariq Martina die onlangs naar Amsterdam-Zuidoost was verhuisd om te studeren. Hij viel vrijdagochtend in de bosjes bij het metrostation Van der Madeweg. Een taxichauffeur die getuige was van het incident alarmeerde direct de hulpdiensten.

Ondanks de inspanningen van de hulpverleners overleed Martina later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, waaronder meerdere interne bloedingen. De politie staat voor een raadsel over hoe Martina deze dodelijke verwondingen heeft opgelopen en sluit geen enkel scenario uit: een misdrijf, een verkeersongeluk of een noodlottige val.

De politie roept getuigen op zich te melden om meer inzicht te krijgen in Martina’s sociale leven en activiteiten in de dagen voor zijn tragische dood. Ondanks zijn korte verblijf in Nederland en beperkte bekendheid binnen de Antilliaanse gemeenschap in Amsterdam-Zuidoost, hoopt de politie dat getuigen naar voren komen met cruciale informatie.

In reactie op dit verlies beschreef een familielid Martina op sociale media als een toegewijde student ‘die geen vlieg kwaad doet’ en speculeert over de mogelijkheid van zinloos geweld. Martina stond bekend als iemand die zich verre hield van alcohol en drugs.

Om Martina naar zijn laatste rustplaats in Curaçao te kunnen brengen, heeft de familie een doneeractie opgezet. Het streefbedrag van 5.000 euro is, dankzij de overweldigende steun van meer dan 280 donoren, ruimschoots overschreden.