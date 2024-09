Economie Kansen en uitdagingen voor de gaming sector op Curaçao Dick Drayer 03-09-2024 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De economische potentie van de online gaming sector op Curaçao is indrukwekkend. Zoveel werd duidelijk op een symposium van de Association of Dutch Caribbean Economists, kortweg de “Economenclub” genoemd. Volgens voorzitter Rob van den Bergh gaat de ontwikkeling daarvan niet vanzelf: “Er moeten nog vele stappen gezet worden en er zijn forse uitdagingen.”

Bij de bijeenkomst van de Economenclub, in de Centrale Bank spraken Gino Campbell, oud directeur van de Gaming Control Board, en Cedric Pieters, de huidige directeur over de economische aspecten van de Landsverordening op de Kansspelen en hoe de wereld van de kansspelen in elkaar zit, welke rol Curaçao daarin speelt en waarin het land beter moeten worden.

Miljarden

In de wereld van online gaming is Curaçao een van de belangrijkste spelers. In totaal zijn er naar schatting 1000 online kansspeelaanbieders (sub-licentiehouders) via Curaçao werkzaam. De schatting is dat er voor een bedrag van tussen de elfhonderd en veertienhonderd miljard via Curaçaose online gaming bedrijven loopt dat wordt ingezet op sports betting, poker, casino spelen.

De totale bruto inkomsten van deze bedrijven (dus na uitkering van het geld aan de winnaars) bedragen ongeveer 75-100 miljard dollar. De verwachting is dat de sector tot 2030 jaarlijks tussen de tien en 12,5% blijft groeien.

Momenteel profiteert Curaçao als eiland relatief weinig van deze economische activiteit. Ter vergelijking, Malta, een andere bekende locatie, met 358 licentiehouders voor de gaming industrie, haalt bijna tien procent van haar bruto binnenlands product uit deze sector. Doordat op Malta veel diensten aan de internet gaming bedrijven worden aangeboden, zoals ontwikkeling van programma’s, marketing, hosting, financiële en zakelijke dienstverlening is de sector daar groot.

Op Curaçao worden vooral een aantal trustkantoren beter van deze sector en verder vrijwel niemand. Daarnaast wordt gesteld dat het toezicht op ons eiland op de vier hoofdvergunninghouders en de 1000 sub-licenties te wensen over laat.

LOK

Het kan beter. Door de invoering van de LoK ontstaat een aantrekkelijker toekomstbeeld voor Curaçao. Met de LoK wordt beoogd het toezicht op de gaming sector te verbeteren door goede wet- en regelgeving en door de introductie van een onafhankelijke Curaçao Gaming Authority.

Het levert ook meer geld op. Gaming bedrijven met een Curaçaose licentie moeten in de toekomst jaarlijks een fee van 100.000 gulden betalen waarvan de helft voor de Curaçaose overheid is en de andere helft bij de toezichthoudende autoriteit terecht komt. De Lok zorgt er voor dat oude wetgeving waaronder bijvoorbeeld de loterijwetgeving uit 1908 gemoderniseerd wordt en dat alles wat met gokken te maken heeft, inclusief de Landsloterij, nummerkantoren en de lokale casino’s in één wet wordt ondergebracht.

De Gaming Control Board wordt na de invoering van de LoK omgezet in de onafhankelijke authority. Van de hoofdlicentiehouder wordt de vergunning ingetrokken; alle sub-licentie houders dienen bij de Authority een licentie aan te vragen voor het via Curaçao mogen aanbieden van kansspelen. Vooruitlopend op de LoK en de GAC liggen er ondertussen 700 aanvragen. De eisen en het toezicht worden aangescherpt en enige lokale aanwezigheid (“substance”) op het eiland is vereist om als licentiehouder te mogen functioneren.

Witwassen

Beter toezicht brengt forse uitdagingen met zich mee. Financieel zicht op witwassen en terrorisme financiering (‘anti-money laundering and combating the financing of terrorism’ afgekort als ‘AML/CFT’) bij de kansspeelaanbieders moet beter vanwege het risico op witwassen. Dit vormt op dit moment de reden waarom correspondent banken in de Verenigde Staten, die zorgen dat lokale banken in dollars mogen handelen, verbieden om financiële diensten in dollars aan te bieden aan bedrijven werkzaam in de kansspeelsector.

Toezicht dient er te zijn op cyber security en het beschermen van persoonsgegevens. Toezicht dat kansspeelaanbieders kwetsbare spelers beschermen zoals jongeren onder 18 jaar, gokverslaafden en personen met schulden. Toezicht op juridische disputen tussen spelers (onder meer via een onafhankelijke commissie) en de bedrijfsvoering van deze bedrijven.

Kansen

Er liggen veel kansen voor Curaçao in de kansspeelsector. Een Landsverordening is een eerste stap. De instelling en opbouw van een gerespecteerd en professionele Curaçao Gaming Authority een volgende. De inkomsten voor overheid en toezichthouder, naar schatting zeventig miljoen gulden op jaarbasis lijken haalbaar binnen een paar jaar.

Er liggen nog forse uitdagingen in het verschiet. Het toezicht op de vele kansspeelaanbieders die via Curaçao hun diensten aanbieden en de zorg dat al deze bedrijven compliant zijn aan de regels van de licentie is een forse uitdaging. Dit bepaalt in hoge mate de positie en reputatie van Curaçao in de wereld van online kansspelen.

Een andere uitdaging ligt in de sfeer van de Curaçaose economie mee te laten profiteren van op het eilandgevestigde kansspeelaanbieders. Van de kosten van een licentiehouder gaat meer dan negentig procent naar het buitenland, minder dan ten procent komt in de Curaçaose economie terecht.

Dit percentage moet omhoog, zonder dat dit ten koste gaat van onze internationale concurrentiepositie. Het lokaal verhogen van de ‘substance’ blijft echter een uitdaging, aangezien lokale economische activiteit van kansspeelbedrijven voorlopig beperkt blijft door de ‘de-risking’ praktijken van correspondentbanken. Er liggen echter mogelijkheden om meer lokaal te doen aan hosting, marketing, klantcontacten, ICT-en productontwikkeling. De kansen zijn er om de sector voor Curaçao groot te maken, maar het gaat niet vanzelf.

