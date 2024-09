Klimaatverandering Kathleen Ferrier over klimaat: Burgeractie is noodzakelijk Dick Drayer 15-09-2024 - 3 minuten leestijd

Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Tijdens de Dag van de Democratie, georganiseerd door Human Rights Defense Curaçao, bracht voormalig Tweede Kamerlid drs. Kathleen Ferrier een urgente boodschap: zonder onmiddellijke actie om de klimaatcrisis aan te pakken, zal niet alleen de natuur lijden, maar ook de democratie. “Het water staat ons aan de lippen,” waarschuwde Ferrier, terwijl ze opriep tot burgeractie om de politiek wakker te schudden en daadwerkelijke verandering af te dwingen.

Ferrier benadrukte in haar toespraak dat de gevolgen van klimaatverandering niet langer te negeren zijn, vooral niet voor kwetsbare eilandstaten zoals Curaçao. Ze stelde dat de extreme hitte, overstromingen en stijgende zeespiegel directe gevolgen hebben voor de levenskwaliteit en democratische stabiliteit op het eiland. “Hoewel er velen zijn die denken dat klimaatverandering een keuze is, is het geen optie meer om niets te doen. Dit is een onmiskenbaar feit dat we als samenleving en als regering moeten aanpakken,” aldus Ferrier.

Een van de kernpunten in Ferrier’s toespraak was de directe relatie tussen de klimaatcrisis en de toekomst van democratische samenlevingen. “Als de klimaatverandering doorgaat zoals nu, zal er simpelweg geen leven meer zijn, of alleen maar voor de zeer rijken. Dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de democratie,” zei Ferrier. Ze benadrukte dat de groeiende ongelijkheid als gevolg van de klimaatcrisis democratische processen verder zal verzwakken.

Ferrier wees op de verantwoordelijkheid van zowel beleidsmakers als burgers om actie te ondernemen. “We weten allemaal wat er moet gebeuren, maar er gebeurt niets omdat de politieke wil ontbreekt,” verklaarde ze. Volgens Ferrier is dit een wereldwijd probleem: “Zolang politieke wil ontbreekt, kunnen er nog zoveel rapporten en afspraken gemaakt worden, maar er zal niets veranderen.”

Burgeractie

Ferrier riep burgers op om niet af te wachten, maar juist actie te ondernemen en zo de politiek onder druk te zetten. “In een democratie hebben wij, de burgers, een voorname taak. We kunnen niet stil blijven zitten en wachten tot politici in actie komen. Het is aan ons om de politiek te dwingen de noodzakelijke maatregelen te nemen,” benadrukte ze. Ze verwees naar voorbeelden uit haar eigen ervaring, zoals de val van de Chileense dictator Augusto Pinochet door aanhoudende burgerprotesten. “Als burgers hebben we meer macht dan we vaak denken.”

Ferrier gaf ook aan dat top-down gestructureerde politieke systemen vaak achterlopen op de samenleving. “Politici handelen vaak pas als de druk vanuit de samenleving te groot wordt om te negeren. Daarom is het cruciaal dat burgers hun stem laten horen en in actie komen.”

De ex-politica sloot haar toespraak af met een oproep tot solidariteit en samenwerking op lokaal, nationaal en internationaal niveau. “De klimaatcrisis dwingt ons om de handen ineen te slaan. Dit is een uitdaging die we alleen samen kunnen overwinnen,” stelde Ferrier. Ze benadrukte dat de democratische waarde van solidariteit essentieel is in de strijd tegen klimaatverandering en riep op tot het versterken van netwerken tussen burgers en maatschappelijke organisaties.

“We kunnen het beleid niet aan politici alleen overlaten. Als wij, de burgers, niet in actie komen, zullen we de democratische waarden en onze planeet verliezen. Want het water staat ons aan de lippen, wereldwijd, maar zeker hier in de Cariben,” besloot Ferrier.

