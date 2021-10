Kenley Jansen helpt LA Dodgers verder in play-offs 

6 Gedeeld

Foto facebook – Kenley Jansen

WILLEMSTAD – Honkballer Kenley Jansen heeft Los Angeles Dodgers aan een plek in de eerste ronde van de play-offs in de Major League geholpen.

De 34-jarige Curaçaose closing-pitcher kwam in de laatste inning op de heuvel bij een stand van 1-1. Jansen gooide zonder al te veel problemen drie man uit, waarna de Dodgers de winst pakten dankzij een homerun van Chris Taylor: 3-1. De ploeg uit LA is de titelverdediger in de MLB. Vorig jaar wonnen de Dodgers in de World Series met 4-2 van Tampa Bay Rays.



